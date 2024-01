Contas que criticam Israel são suspensas no X e Musk promete investigação

Apoie o 247

Sputnik – O bilionário empresário Elon Musk anunciou nesta terça-feira (9) que investigará a suspensão em massa de contas críticas a Israel em sua plataforma de mídia social X (ex-Twitter). "Vou investigar. É claro que é permitido ser crítico em relação a qualquer coisa, mas não é correto incitar à violência extrema, pois isso é ilegal", afirmou Musk em resposta ao usuário Jackson Hinkle no X.

Hinkle possui uma conta no X e tem publicado ativamente informações críticas sobre as atividades militares de Israel na Faixa de Gaza.

Musk explicou que a equipe do X faz apenas uma "exceção com a ONU", permitindo que autoridades de países reconhecidos pelas Nações Unidas expressem o que também declaram no organismo mundial.

"Deixe claro que pessoalmente não concordo com as opiniões dele. No entanto, o sentido da liberdade de expressão é permitir que aqueles com os quais você não concorda expressem essas opiniões", acrescentou o empresário.

Hinkle compartilhou capturas de tela que mostravam a proibição de muitos perfis críticos a Israel no X.

