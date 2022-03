Controladora do Facebook, Meta confirma política que estimula ódio contra a Rússia

Apoie o 247

247, com Reuters - A controladora do Facebook, Meta Platforms (FB.O), defendeu nesta sexta-feira (11) uma mudança temporária em sua política de conteúdo, apenas para a Ucrânia, para permitir que os usuários expressassem oposição à Rússia. Duas semanas após o início da guerra da Rússia na Ucrânia, um porta-voz da Meta disse na quinta-feira que a empresa alterou temporariamente suas regras de discurso político, permitindo postagens como "morte aos invasores russos", embora não permitisse pedidos de violência contra civis russos.

O presidente de Assuntos Globais da Meta, Nick Clegg, respondeu após a ação do governo russo com uma declaração no Twitter dizendo que a empresa visava proteger os direitos de expressão como uma expressão de autodefesa reagindo à ocupação da Ucrânia e que a política se aplicava apenas à Ucrânia.

"Se aplicássemos nossas políticas de conteúdo padrão sem nenhum ajuste, agora estaríamos removendo conteúdo de ucranianos comuns expressando sua resistência e fúria contra as forças militares invasoras, o que seria justamente visto como inaceitável", escreveu Clegg.

"Não temos problemas com o povo russo. Não há nenhuma mudança em nossas políticas de discurso de ódio no que diz respeito ao povo russo", acrescentou.



Meta disse que a mudança temporária visa permitir formas de expressão política que normalmente violariam suas regras.



Seu conselho de supervisão disse na sexta-feira que havia sido informado pela empresa sobre as políticas relacionadas à Ucrânia e que o contexto era importante para políticas de conteúdo e aplicação.

Reação

O país governado por Vladimir Putin abriu um processo criminal. A Procuradoria-Geral da Rússia também exigiu que a Meta seja reconhecida como uma organização extremista. "Um processo criminal foi iniciado... em conexão com pedidos ilegais de assassinato e violência contra cidadãos da Federação Russa por funcionários da empresa americana Meta, proprietária das redes sociais Facebook e Instagram", disse o Comitê de Investigação da Rússia.



O comitê se reporta diretamente ao presidente Vladimir Putin. Não ficou imediatamente claro quais poderiam ser as consequências do caso criminal.

Em meio à guerra de informações, um especialista em armas e assuntos criminais surpreendeu o público do canal espanhol Cuatro ao sugerir matar mais soldados russos.

A Rússia há mais de um ano se esforça para conter a influência de gigantes de tecnologia dos EUA, incluindo Google e Twitter (TWTR.N), da Alphabet Inc (GOOGL.O), multando-os repetidamente por permitir o que considera conteúdo ilegal.



O Comitê Investigativo disse que a ação do Facebook pode violar artigos da lei criminal russa contra pedidos públicos por atividades extremistas. "Tais ações da administração da (Meta) empresa não apenas formam uma ideia de que a atividade terrorista é permitida, mas visam incitar o ódio e a inimizade contra os cidadãos da Federação Russa", disse a promotoria do estado.



Ele disse que solicitou a um tribunal para reconhecer a Meta como uma organização extremista e proibir suas atividades na Rússia.



Os serviços de Facebook, Instagram e WhatsApp da Meta são todos populares na Rússia, com 7,5 milhões, 50,8 milhões e 67 milhões de usuários no ano passado, respectivamente, de acordo com o pesquisador Insider Intelligence.



Na semana passada, a Rússia disse que estava banindo o Facebook no país em resposta ao que disse serem restrições de acesso à mídia russa na plataforma.

