Convite para Lula participar da COP 27 marca retorno do protagonismo ambiental do Brasil, diz Míriam Leitão

247 - A jornalista Míriam Leitão avalia, em sua coluna no jornal O Globo, que o convite feito pelo Egito para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participe da reunião da COP 27 marca o retorno do protagonismo ambiental do Brasil.

“A decisão de Lula de ir à COP 27 é essencial. Quando ele foi convidado o mundo estava dizendo que quer esse Brasil que no passado foi peça-chave para os avanços da luta ambiental e climática. Quando aceitou, Lula confirmou o caminho árduo, mas acertado, de buscar o futuro para o Brasil e o planeta”, diz a jornalista.

“O governo Bolsonaro terminou. Existe uma lei que obriga a passagem de informações ao escritório de transição. Ele sonhava com o golpe que não conseguiu. Pode tentar esperneios nestes dois meses. Mas a faixa presidencial será colocada em Lula no dia primeiro de janeiro de 2023”, afirma.

