Coronavírus de Wajngarten já assusta o New York Times

247 - A notícia de que o chefe da Secom, Fábio Wajngarten, testou positivo para o coronavírus já repercute na imprensa norte-americana. "Atualizações ao vivo do Coronavírus: funcionário brasileiro que encontrou com Trump teste positivo", publicou o New York Times.

O motivo do espanto é porque Wajngarten foi aos Estados Unidos acompanhando Jair Bolsonaro, que se encontrou com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Wajngarten chegou até a tirar uma foto ao lado de Trump e do vice-presidente Mike Pence. "No fim de semana, Wajngarten postou uma foto em sua conta do Instagram posando ombro a ombro com Trump, que aparece sorrindo", relata o NYT.

Jair Bolsonaro está sendo monitorado, já que esteve ao lado de Fábio Wajngarten.