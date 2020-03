Coronavírus: Jornalista da TV Globo segue internado em UTI e apresenta melhora

O resultado do teste para Covid-19 do jornalista da TV Globo Marcelo Magno ainda é aguardado. Os exames para influenza e demais vírus do painel viral geral deram negativo. O apresentador está internado na UTI desde quarta-feira (18) edit

247 - O jornalista Marcelo Magno continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Teresina. De acordo com o boletim médico desta quinta-feira (19), o apresentador da TV Clube teve uma melhora durante as últimas 24 horas e seu quadro é considerado grave, porém estável. A informação é do Portal G1.

Marcelo Magno foi internado na UTI nessa quarta-feira (18), após ter seu quadro agravado por causa do cansaço. O jornalista precisou ser intubado para, segundo os médicos, que o tratamento surtisse efeito mais rapidamente.

O boletim informa ainda que houve coleta de amostra respiratória com resultado negativo para influenza e demais vírus do painel viral geral. O resultado do teste para Covid-19 ainda é aguardado.