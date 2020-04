Coronavírus: mercado do futebol mundial deve mudar drasticamente

247 - O futebol mundial está parado desde março de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus. Dirigentes de clubes internacionais estão desesperados pela retomada dos eventos esportivos. As ligas nacionais de pontos corridos da Europa (Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e França) podem perder até US$ 4,33 bilhões. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

“Eu não acredito que veremos durante algum tempo transferências de 100 ou 150 milhões de euros. Os negócios vão continuar acontecendo, mas em um patamar menor. Retomar o mercado do futebol vai depender de muito trabalho e criatividade”, disse Giuliano Bertolucci, agente brasileiro de empresários do esporte.

“Havia uma bolha [nos valores das transferências] e ela ia estourar a qualquer momento. Estourou da pior maneira possível. Ouço jogadores, clubes e agentes falando ‘ah, quando as coisas voltarem ao normal...’. Esquece. Nada será como antes. O futebol não será o que foi no passado. Esta é uma crise sem precedentes”, declarou Marcos Motta, advogado especializado em direito esportivo internacional.

