Coronavírus: OMS diz que ameaça de pandemia é "muito real"

247 - O jornalista Jamil Chade, em sua coluna no Portal UOL, afirma que "a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que existe uma 'ameaça real de pandemia' do coronavírus. Mas insiste que ainda há como contê-lo. A classificação de uma pandemia significaria que uma transmissão recorrente está ocorrendo em diferentes partes do mundo e de forma simultânea".

"Na prática, ao anunciar a pandemia, a agência de Saúde indicaria que governos devem trabalhar não mais para apenas conter um caso. Mas atuar para atender uma parcela da população mais ampla. Estratégias direcionadas apenas para identificar casos e isolar pessoas precisam ser trocadas para um plano sanitário que possa focar em evitar morte", acrescenta o jornalista.