Coronavírus: pela primeira vez em mais de 50 anos, o Brasil vai ficar sem novela das nove

247 - Pela primeira vez em mais de 50 anos, o Brasil vai ficar sem uma de suas principais "instituições": a novela das nove. Sem novos capítulos de Amor de Mãe, com gravações interrompidas nesta segunda-feira (16), a Globo decidiu que a novela de Manuela Dias terá um "fim de temporada" e sairá do ar. A informação é do Portal UOL.

Por tempo indeterminado, os telespectadores brasileiros ficarão sem novela das nove, seu principal produto de entretenimento. A emissora fará uma reunião de cúpula hoje para decidir o que colocar no lugar e divulgará uma nota com a programação temporária