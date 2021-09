Corpo de cantor sertanejo é encontrado dentro de carro, em BH, com suspeita de overdose

Carro em que Giovanne Salles estava foi encontrado no meio da via, em uma das principais avenidas da capital mineira edit

247 - O cantor sertanejo Giovanne Salles foi encontrado sem vida, no bairro Jardinópolis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ele estava dentro de um carro, no banco do motorista. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27). A reportagem é do portal G1.

De acordo com a polícia, os militares foram acionados por testemunhas. Pessoas que passavam pelo local perceberam que Giovanne, aparentemente, não respirava. Ele tinha sangramentos no nariz e na boca.

Os militares disseram que há indícios de que a morte tenha sido provocada por overdose. Três pinos de cocaína estavam dentro de um dos sapatos da vítima.

