“Correntes suecas em Olinda”: Adnet debocha de comentário do ministro Pazuello

Fórum - O humorista Marcelo Adnet publicou nesta terça-feira (9) um vídeo em suas redes sociais que ironiza as declarações dadas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em que o general diz que inverno no Norte e Nordeste do Brasil é em dezembro e janeiro.

Na gravação, que faz parte do programa Sinta-se Em Casa, o humorista começa “maquiando dados” e depois repete a infâmia comparação feita pelo ministro. Adnet ainda exibe dois vídeos para “comprovar” a tese.

Em um deles, um pernambucano – interpretado por Adnet – afirma que Olinda faz frio após ser atingida por correntes suecas.

Pai Zoeiro e a Geografia no #SintaSeEmCasa de hoje. Episódio Completo 👉🏼 https://t.co/EgELc4ra0d pic.twitter.com/YVS8i8pBaa — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) June 9, 2020

