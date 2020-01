Corrupção fica em segundo plano no Twitter de Bolsonaro

Jair Bolsonaro tratou pouco sobre a corrupção no Twitter. O tema aparece apenas no 18° lugar entre os assuntos mais falados por ele na rede social edit

247 - Jair Bolsonaro tratou pouco sobre a corrupção no Twitter. O tema aparece apenas no 18° lugar entre os assuntos mais falados por ele na rede social. Ocupam os quatro primeiros lugares economia, relações internacionais, segurança e infraestrutura. O levantamento foi feito pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Se forem consideradas todas as postagens feitas pelos principais integrantes do governo – ministros e secretários – ativos na rede social, a corrupção aparece apenas no décimo sétimo lugar entre os assuntos mais comentados.

O assunto foi lembrado nessa semana pelo ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz, que é general. Ex-ministro da Secretaria de Governo, aele firmou nesta segunda-feira, 6, que o governo se afastou do combate à corrupção e que essa preocupação não ficou “tão caracterizada”, o que, segundo ele, gerou “desilusão para muita gente”.