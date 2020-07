Covid-19 impede doação de órgãos de Rodrigo Rodrigues

O apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues morreu na tarde desta terça-feira (28) após complicações decorrentes do novo coronavírus edit

Metrópoles - O médico Gabriel Massot, diretor do hospital Unimed-Rio, onde Rodrigo Rodrigues estava internado, falou sobre a morte do apresentador. De acordo com o profissional de saúde, os órgãos do comunicados não poderão ser doados devido à Covid-19.

“Nesse caso, por ser um paciente recentemente ainda na fase de convalescência da covid, não é prudente que a gente faça a doação dos órgãos”, afirmou.

Massot também afirmou que problemas vasculares começam a ser observados em pacientes de Covid-19. “Os casos de problemas vasculares têm sido observados nos pacientes nessa fase tardia, após o 15º, de pacientes com covid. Os fatores ainda estão sendo investigados, descritos. A gente tem visto sim quadros vasculares em pacientes com covid”, afirmou o médico.

