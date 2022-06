Covid assombra Jornalismo da Globo e emissora perde três apresentadores

Apoie o 247

247 - A Globo vive um momento delicado com a Covid-19 em sua área de Jornalismo. Neste momento, pelo menos três apresentadores foram afastados do comando de seus telejornais por terem testado positivo para a doença. O principal nome é Ana Paula Araújo, titular do Bom Dia Brasil. Dois produtores de programas jornalísticos no Rio de Janeiro também contraíram o vírus. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Ana Paula não apresenta o Bom Dia Brasil desde a última segunda-feira (6). Na terça (7), ela teve sintomas e foi afastada. No mesmo dia, a jornalista fez teste, e o resultado foi positivo. Desde então, ela é substituída por Mariana Gross, titular do RJ1 que já é substituta de Ana Paula em folgas e férias desde que Chico Pinheiro deixou a Globo.

A expectativa interna é de que Mariana Gross fique até esta sexta-feira no comando do telejornal matinal. Pelo protocolo, Ana Paula Araújo deverá retornar na próxima segunda (13), caso teste negativo. Ela está assintomática, pelo que apurou o Notícias da TV. Sua assessoria confirma o afastamento por Covid-19.

A Globo também tem contratempos deste tipo em sua filial no Recife. Dois titulares de seus três jornais locais estão com Covid: Clarissa Góes, do Bom Dia Pernambuco, e Bruno Fontes, âncora recém promovido para a apresentação do NE1.

Em seus lugares, foram escalados Giuliano Roque e Mário Carvalho, respectivamente. Roque, inclusive, fez sua estreia na apresentação de telejornais na Globo. Assim como Ana Paula Araújo, a expectativa da emissora é de que Fontes e Clarissa retornem plenamente em meados da semana que vem.

