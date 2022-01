Covid? Naiara Azevedo revela dor de garganta, e Globo corta câmera no BBB

Apoie o 247

247 - Naiara Azevedo reclamou de dores no confessionário do BBB 22 mais uma vez. No raio-X da manhã desta quinta-feira (20), a cantora se queixou de um incômodo na garganta, mas o Globoplay cortou a câmera do cômodo assim que a sister começou a falar. Alguns minutos depois, quando ela deixou o local, as imagens foram liberadas. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Na madrugada de quarta-feira (19), a sertaneja não teve uma boa noite de sono ao sentir dor de cabeça. Ela também foi pedir ajuda à produção e lhe foi concedida uma cartela de comprimidos.

"Eu estou com dor de cabeça desde a hora que eu acordei. Está muito barulho, muita gente. Eu sei que isso faz parte do jogo, mas minha cabeça está doendo muito e eu preciso de um remédio, mais nada", pediu ela.

Pelas redes sociais, internautas questionaram o motivo de o Globoplay ter cortado a exibição no momento do raio-X de Naiara. "Pode isso? O Brasil está vendo", reclamou Ana Sumaré no Twitter. "Eu ainda não sei porque eu pago pay-per-view", concordou Cíntia.

O grupo Camarote ficará completo nesta quinta. Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada --que testaram positivo para Covid-19 e precisaram ficar isolados-- entrarão na casa às 13h (horário de Brasília). Ainda hoje, os famosos farão uma prova de imunidade em duplas, assim como tiveram os Pipocas.

