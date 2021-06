'CPI já têm provas cabais do descaso do governo Jair Bolsonaro', diz Eliane Cantanhêde

“A CPI já reúne juristas para tipificar todos os crimes cometidos até agora por Bolsonaro e seu governo no enfrentamento da Covid”, diz a jornalista Eliane Cantanhêde edit

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde afirma, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que os senadores que integram a CPI da Covid “já têm provas cabais do descaso do governo Jair Bolsonaro na compra de vacinas para enfrentar a pandemia no Brasil”.

"A CPI já reúne juristas para tipificar todos os crimes cometidos até agora por Bolsonaro e seu governo no enfrentamento da Covid”, destaca.

A jornalista cita como exemplos os e-mails das farmacêuticas Pfizer e Sinovac que foram enviados para as embaixadas brasileiras nos Estados Unidos e na China sobre os “obstáculos criados pela ação ou omissão do governo para o fornecimento das vacinas da Pfizer e insumos para a fabricação da Coronavac”.

