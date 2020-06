CPMI das Fake News admite erro e retira Fórum de lista de sites com notícias falsas

Revista Fórum - A citação à Revista Fórum foi retirada de relatório produzido a pedido da CPMI das Fake News, elaborado pelos consultores legislativos Cristiano Aguiar Lopes e Daniel Chamorro Petersen.

Segundo Informação Técnica, divulgada nesta quinta-feira (4), foi observado que todos os conteúdos da Fórum que apareciam em agências de checagens “foram retificados ou retirados do ar. Desse modo, concluímos pela exclusão do canal ‘Revista Fórum’ da categoria ‘canal com comportamento desinformativo’. Portanto, será realizada a sua reclassificação no anexo da informação e promovida a sua retirada da lista”.

