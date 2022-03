Criança pede Luccas Neto em programa de Silvia Abravanel, do SBT, que manipula roleta e interfere em prêmio

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Silvia Abravanel foi criticada pelo público nas redes sociais após ter interferido no prêmio de uma criança no Bom Dia & Cia desta quarta-feira (30/3). A filha “número 2” de Silvio Santos girou a roleta para o telespectador mirim, mas forçou a parada no valor de R$ 400, impedindo o menino de sair do programa do SBT com uma quantia maior.

A apresentadora perguntou à criança, que havia acabado de ganhar uma prova, qual prêmio ela gostaria de ganhar. Sincero, o garotinho gritou: “Luccas Neto!”. Foi possível ouvir a mãe falando que os brinquedos do youtuber não estavam entre os presentes do Bom Dia & Cia.

De repente, a ligação caiu. Silvia, então, decidiu pela criança qual seria o presente e rodou a roleta premiada com força. Porém, a filha de Silvio usou as mãos para diminuir a velocidade e interromper o giro. Dessa forma, o objeto parou em R$ 400.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

A criança pedindo algo do Lucas Neto pra Silvia Abravanel. #BomDiaECia pic.twitter.com/D4Tn9RBuYi CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 30, 2022