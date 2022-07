Crise: Netflix perde 970 mil assinantes em segunda queda consecutiva

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Netflix divulgou, nesta terça-feira (19), os seus ganhos do segundo semestre deste ano e revelou que perdeu apenas 970 mil assinantes durante o período de três meses. Vale lembrar que, neste período, a plataforma lançou a quarta temporada de Stranger Things, um de seus principais sucessos de audiência.

O streaming esperava uma perda de 2 milhões de assinantes para o segundo trimestre, que contabiliza o período de 1º de abril a 30 de junho. A queda é a segunda consecutiva da Netflix, que apresentou declínio de 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022.

No documento, enviado aos acionistas da empresa, a Netflix diz que atualmente conta com 220,67 milhões de assinantes em todo o mundo. Eles ainda apontam que esperam recuperar os ganhos no terceiro trimestre, buscando 1 milhão de assinantes de 1º de julho a 30 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa afirmou que sofreu um impacto de US$ 70 milhões em custos de rescisão de contrato no mesmo período, após cortes em sua lista de funcionários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O lançamento de Stranger Things 4 trouxe bons ganhos para a empresa. A trama dos Irmãos Duffer acumulou 7,2 bilhões de minutos de audiência nos Estados Unidos entre 30 de maio e 5 de junho, após a estreia da primeira parte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE