Cristina Serra afirma que comandante da Aeronáutica “ofende os fatos e a lógica” com idealização dos militares

247 - A jornalista Cristina Serra escreveu na Folha de S. Paulo que a recente entrevista do comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior , “ofende os fatos e a lógica” ao repetir o discurso de que "a política não entrará nos nossos quartéis" e que os militares sempre prestarão continência "a qualquer comandante supremo das Forças Armadas". No artigo, Serra indica como o comandante tenta vender à sociedade uma imagem irreal das Forças Armadas.

“Para ser levado a sério, ele teria que explicar com clareza, não com ambiguidades e recados mal disfarçados, a nota intimidatória do ministério da Defesa à CPI da Covid no Senado e o tuíte do Alto Comando do Exército, publicado por Villas Bôas, em 2018, com ameaças ao STF, na véspera da votação do habeas corpus de Lula”.

A jornalista qualifica o comandante da Aeronáutica de “bolsonarista raiz” e indica artigo do historiador Manuel Domingos Neto, um dos maiores estudiosos das Forças Armadas, publicado na secção " A Terra é Redonda " do 247. “O professor toca num dos nervos centrais da questão: a dependência tecnológica das nossas FAs de fornecedores de armas e equipamentos ‘que não defendem o Brasil, mas reforçam o poderio de potências imperiais’”, sublina Serra.

