Cristina Serra: 'áudio de Nardes tira qualquer vestígio de independência para julgar contas de quem quer que seja'

247 - Em artigo publicado na Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (25), a jornalista Cristina Serra criticou o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), pelo áudio de teor golpista vazado durante conversas com representantes do agronegócio.

Segundo Cristina, o ministro tomou um 'chá de sumiço' pois "conhece o modus operandi das instituições e aposta que a licença e uma nota fajuta serão suficientes até a poeira baixar e não se fala mais nisso." No entanto, a jornalista defende que "sua impunidade seria um insulto a todos os que lutaram para que o Brasil superasse a infelicidade desses últimos quatro anos de afronta à democracia."

Ela também destaca que o site "De olho nos ruralistas" puxou a 'capivara' do ministro e de seus parentes, que estão conectados em uma "intrincada rede de empresas". Cristina cita o site para apontar que a esposa de Nardes, Adriana Beatriz Freder, "é sócia da NPC Mineradora e Incorporadora Ltda. A empresa conseguiu quatro autorizações para pesquisar diamantes no Piauí, duas delas no governo Bolsonaro. No mesmo endereço da NPC, em Brasília, funciona a Progresso Participações, que tem como sócio o próprio Nardes."

"O sócio de Adriana, Igor Copetti, tem encrencas na Justiça por conta de investigação sobre corrupção no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Um sobrinho de Nardes aparece no mesmo caso. Em uma terceira empresa, Copetti é sócio de um irmão de Nardes. A família também atua no agronegócio", acrescenta a jornalista.

Cristina lembra que a função do TCU é fiscalizar o uso da verba pública pela administração federal e que, com o episódio do áudio vazado, isso "elimina qualquer vestígio de independência e impessoalidade de Nardes para julgar as contas de quem quer que seja."

