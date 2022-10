Cristina Serra: 'Bolsonaro faz uma campanha regida pelo crime'

De acordo com a jornalista, 'os arruaceiros do bolsonarismo são criminosos que agem de forma coordenada para tumultuar o segundo turno da eleição' edit

247 - Em sua coluna publicada nesta sexta-feira (14) no jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra afirma que Jair Bolsonaro (PL) "instalou o modo arruaça na disputa eleitoral". "A tropa de choque no Congresso, nutrida pelo orçamento secreto, quer criminalizar os institutos de pesquisa", acrescenta. "Os arruaceiros do bolsonarismo não são simples baderneiros. São criminosos que agem de forma coordenada para tumultuar o segundo turno da eleição".

De acordo com a jornalista, "o padrão de lentidão das autoridades não é páreo para a velocidade supersônica do aparato de propagação de mentiras da extrema direita".

"Tem a arruaça pura e simples, como aconteceu na basílica de Nossa Senhora Aparecida", afirma. "Desordeiros abastecidos de fanatismo alastraram ódio num lugar destinado à paz e ao conforto espiritual. Na arruaça cognitiva, ninguém supera Damares Alves e suas delirantes depravações mentais".

