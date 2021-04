Cristina Serra cobra investigação sobre "o homem da casa de vidro"

247 – A jornalista Cristina Serra cobra, em artigo publicado na Folha de S. Paulo, que seja investigado o "homem da casa de vidro", tema de reportagem do Intercept, após a descoberta de que milicianos ligados ao ex-policial Adriano Silva, chefe do Escritório do Crime, teriam ameaçado ligar para o Palácio do Planalto. "Adriano da Nóbrega seria peça chave para o esclarecimento de crimes que, de alguma forma, embaralham no mesmo enredo a milícia que chefiava, alguns de seus parentes, o amigo de longa data Fabrício Queiroz e o clã presidencial. Todos juntos e misturados no esquema das rachadinhas", lembra Cristina.

"Esclarecer essas conexões deveria ser prioridade absoluta de investigadores, imprensa, autoridades e instituições no Brasil. Porém, as investigações que envolvem o sobrenome Bolsonaro parecem contaminadas pela lentidão e por generosa condescendência em instâncias do aparelho estatal. Não por acaso, Bolsonaro sente-se à vontade para debochar dos 400 mil mortos pela pandemia usando a expressão 'CPF cancelado', a gíria miliciana para pessoas assassinadas", escreve ainda a jornalista.

