Cristina Serra: "Encontro de FHC e Lula mostra que ainda é possível salvar alguma coisa dos escombros"

247 - "A fotografia dos ex-presidentes Fernando Henrique e Lula, ambos de máscara e dando um 'aperto de mãos' como manda o protocolo da pandemia, é cheia de significados e mexe com todas as peças no tabuleiro de 2022", escreve a jornalista Cristina Serra na Folha de S.Paulo.

A jornalista compara esse encontro a "um ajuste de placas tectônicas" e relaciona o fato às últimas pesquisas Datafolha, que "têm indicado o esfarelamento da tal terceira via".

"Ciro, Moro, Doria, Huck, todos ficam comendo poeira, muito atrás de Lula, na dianteira, e Bolsonaro, em segundo lugar", enfatiza a jornalista, que defende em seu artigo a "frente ampla contra o fascismo, algo de que muita gente vinha falando, mas poucos pareciam dispostos a dar o primeiro passo".

Lula e FHC estão fazendo precisamente isso, segundo a colunista da Folha de S.Paulo, "passando por cima de imensas mágoas e ressentimentos mútuos".

