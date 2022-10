Cristina Serra: 'o governo Bolsonaro respira com a ajuda de aparelhos'

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra afirma que o "governo Bolsonaro respira com a ajuda de aparelhos". "Desligue-os agora, já", escreve. "Tire o oxigênio que ele negou a tantos brasileiros em seus derradeiros sopros de vida. Corte o ar do qual ele depende para passar ao segundo turno, quando espera poder virar o jogo, com suas falanges infladas de cólera. Mate o governo Bolsonaro com a arma mais poderosa de todas: o voto".

De acordo com a jornalista, "no Brasil do século 21 não dá mais para tolerar militares que se acham tutores do poder civil, que se sentem à vontade para ameaçar eleições, para elogiar um regime que matou, torturou e roubou utopias e a brisa das liberdades por 21 anos".

"A derrota de Bolsonaro, de sua indigência moral e mental e de seu gangsterismo fascistóide, tem que ser, também, a volta definitiva dos fardados aos quartéis. Para que nunca mais seja profanado o plenário onde Ulysses Guimarães, em 1988, mirou o futuro: 'Traidor da Constituição é traidor da pátria. (...) Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo'".

