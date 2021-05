Cristina Serra: o que sobra para o Bolsolão falta para abrir leitos na pandemia e comprar oxigênio

Jornalista Cristina Serra alerta para o fato de que o orçamento bilionário do bolsolão, R$ 3 bi, poderia ser investido em medidas de prevenção à Covid-19. "Penso no Brasil de Bolsonaro como a metáfora de uma casa abandonada, onde os ratos se sentem à vontade para disputar os despojos", diz edit

247 - "O que sobra para encomendar tratores e, claro, produzir cloroquina falta para comprar oxigênio, abrir leitos de UTI e para as tão esperadas vacinas", escreve a jornalista Cristina Serra em sua coluna publicada no jornal Folha de S. Paulo, numa referência ao "tratoraço" de Jair Bolsonaro, ou seja, ao orçamento paralelo de R$ 3 bilhões para a compra de apoio parlamentar no Congresso Nacional por Jair Bolsonaro.

Por falta de vacinas, diz a colunista, "capitais suspenderam a imunização. Sem a matéria-prima da China, o Butantan interrompeu a produção de doses. Sem vacina para todos, a morte, a fome e o desemprego seguirão nos ameaçando por tempo indefinido".

"Penso no Brasil de Bolsonaro como a metáfora de uma casa abandonada, onde os ratos se sentem à vontade para disputar os despojos", acrescenta.

