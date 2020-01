"Crítica de Olavo foi a única coisa que me entristeceu", diz Alvim

O agora ex-secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, disse hoje que a "única coisa" que lhe "entristeceu" no episódio da transmissão alusiva ao nazismo foi a crítica do guro do bolsonarismo Olavo de Carvalho. Olavo afirmou que é "cedo para julgar", mas que o chefe da pasta "talvez não esteja muito bem da cabeça" edit

247 - O agora ex-secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, disse hoje que a "única coisa" que lhe "entristeceu" no episódio da transmissão alusiva ao nazismo foi a crítica do guro do bolsonarismo Olavo de Carvalho. Olavo afirmou que é "cedo para julgar", mas que o chefe da pasta "talvez não esteja muito bem da cabeça".

A reportagem do portal Uol destaca que "em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta manhã, Alvim disse que é fã do ideólogo e o chamou de "mestre". Por esse motivo, segundo ele argumentou, a opinião de Olavo foi um duro golpe. "A frase que eu disse não tem nenhuma associação ao ideário nazista", declarou."

Incialmente, Alvim não pediu desculpas pelo menção ao nazismo. Depois se retratou:

"Não posso me desculpar por uma coisa que eu não fiz deliberadamente", disse. No entanto, depois que um dos âncoras da Rádio Gaúcha citou a indignação da comunidade judaica, Alvim afirmou: "Peço humildemente, de todo o coração, perdão se as pessoas se sentiram ofendidas por isso".

A matéria ainda sublinha que "na versão do chefe da pasta da Cultura, subordinada ao Ministério do Turismo, a culpa pelo que chamou de "infeliz coincidência retórica" e "casca de banana" pode ser sido de alguém da sua assessoria, depois de uma pesquisa no Google."