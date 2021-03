CTB celebra a luta cotidiana contra o racismo

247 - Celebra-se neste domingo, 21, o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em referência ao Massacre de Sharpeville, ocorrido na África do Sul em 1960

"Em 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 20 mil pessoas protestavam em Sharpeville contra a Lei do Passe do regime de apartheid, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os locais onde era permitida sua circulação. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, a polícia do governo de supremacia branca abriu fogo sobre a multidão desarmada, matando 69 e ferindo 186 crianças, jovens e adultos negros", escreve o jornalista Carlos Pompe no portal da CTB.

"O dia se destina a divulgar a necessidade de criar mecanismos e leis que assegurem os direitos das pessoas e grupos discriminados racialmente. Nelson Mandela, que liderou a vitoriosa luta contra o governo racista branco, escolheu Sharpeville para a assinatura da nova Constituição da África do Sul, em 1996" .

"Na ocasião, o líder sul-africano disse : 'Foi das muitas Sharpevilles que assombram a nossa história que nasceu a determinação inabalável de que o respeito pela vida humana, liberdade e bem-estar devem estar consagrados como direitos, que não podem ser restringidos por quaisquer poderes' ”.

"A CTB, uma central sindical classista, unitária, democrática, plural, de luta e de massas tem, dentre seus princípios e objetivos a não aceitação dos preconceitos, discriminações e intolerâncias, seja de cor, raça, etnia credo, origem, geração, classe social, gênero ou orientação sexual. Luta por uma sociedade totalmente livre do machismo, da dominação de classe, do racismo e da homofobia, males estimulados pelo capitalismo que maculam e enfraquecem os ideais de igualdade e justiça social na sociedade brasileira".

