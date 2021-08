Cynara enquadra Vera: se Martinho fosse tucano, seria perguntado a ele sobre a influência do PCC nas escolas de samba de SP?

Jornalista criticou a apresentadora do programa Roda Viva Vera Magalhães, que deixou o convidado Martinho da Vila constrangido, quando questionado sobre a influência das milícias nas escolas de samba do Rio edit

247 - A jornalista Cynara Menezes usou suas redes sociais para criticar a apresentadora do programa Roda Viva Vera Magalhães, que deixou o convidado Martinho da Vila constrangido na noite desta segunda-feira (16), quando questionado sobre a influência das milícias nas escolas de samba do Rio.

“Sobre martinho da vila no roda viva:

– Se o sambista fosse tucano seria perguntado a ele sobre a influência do PCC nas escolas de samba de São Paulo?”, indagou Cynara.

A apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, voltou ao topo dos temas mais comentados do Twitter após constranger o sambista Martinho da Vila com pergunta sobre uma suposta relação das escolas de samba com milícias durante o programa transmitido na noite desta segunda-feira (16).

Mostrando pouco conhecimento sobre a história do samba e principalmente sobre a biografia do cantor, compositor e um dos maiores estudiosos da cultura africana no Brasil, Vera foi insistente ao pedir uma posição desse “Martinho político, que faz essa análise política” sobre as escolas de samba – “que sempre tiveram uma ligação com o jogo do bicho” – “permeadas por milícias”.

Visivelmente constrangido, Martinho sorri ao dizer que “o jogo do bicho foi inventado em Vila Isabel” e diz não ter “notícia da milícia dirigindo uma escola de samba”. Vera insiste, citando nominalmente uma suposta ligação de Adriano da Nóbrega, miliciano ligado ao clã Bolsonaro que foi morto em fevereiro de 2020, com a Vila Isabel.

