Cynara Menezes: “Bolsonaro é podre por fora porque é podre por dentro”

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, afirmou ter “nojo” de Jair Bolsonaro e falou sobre o que chamou de “podridão” do chefe do governo federal.

Para ela, o lado ‘de fora’ de Bolsonaro reflete a “podridão” de suas ideias.

“O Bolsonaro é nojento, ele é nojento. Eu olho para a cara dele e me dá nojo. Vem de dentro. Você percebe no Bolsonaro que a podridão dele… ele está todo podre, ele é podre por fora porque é podre por dentro. Ele é podre por dentro porque as ideias dele são podres. Ele é uma pessoa apodrecida”, disse.

