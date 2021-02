Cynara Menezes culpa "vagabundos da mídia comercial" pela eleição de Bolsonaro

Socialista Morena responsabiliza, com razão, a mídia corporativa pela ascensão do fascismo no Brasil edit

247 – A jornalista Cynara Menezes, responsável pelo site Socialista Morena, culpou, com razão, os veículos de comunicação e os jornalistas da mídia corporativa, que apoiaram o golpe contra Dilma Rousseff, a prisão política de Lula e participaram do endeusamento da farsa judicial chamada Lava Jato, pela ascensão do fascismo no Brasil. Confira:

a mídia comercial:



tramou para derrubar dilma sem crime de responsabilidade.

tramou para prender lula, sendo cúmplice de uma farsa judicial.

endeusou o juiz que prendeu lula, que se tornou ministro de bolsonaro.



e esses vagabundos ainda culpam o PT pela eleição do energúmeno 😠 — cynara menezes (@cynaramenezes) February 9, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.