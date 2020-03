Cynara Menezes: governo Bolsonaro é o maior vetor de transmissão do vírus

A jornalista Cynara Menezes considera uma ação irresponsável da cúpula do governo continuar a circular pelo Panalto, mesmo com mais de 20 membros infectados pelo coronavírus. “Quantos funcionários essa gente pode ter contaminado?", indaga. Assista na TV 247 edit

247 - A jornalista Cynara Menezes afirma ser uma ação irresponsável da cúpula do governo continuar a circular pelo Palácio do Planalto mesmo com - até esta sexta-feira 20 - 24 membros infectados pelo coronavírus.

“O governo Bolsonaro é o maior vetor de transmissão do coronavírus”, aponta ela. “Quantos funcionários essa gente pode ter contaminado? O certo era a comitiva que voltou dos EUA ter ficado de quarentena imediata”, completa.

Os membros do governo infectados pelo coronavírus estavam na comitiva que viajou com Bolsonaro para os Estados Unidos. Muitos deles tiveram contato direito com o presidente do país, Donald Trump.

Cynara condena a incapacidade do governo em enfrentar o coronavírus e classifica Bolsonaro como o pior gestor do Brasil. “A cena do Bolsonaro cumprimentando seus apoiadores no domingo é a coisa mais porca que eu já vi”, critica.

Cynara salienta que neste momento não dá para confiar no governo federal. “Temos que confiar nas ações dos governadores neste momento”.

