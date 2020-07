Cynara Menezes: há uma crise no centro, e Bolsonaro já o conquistou

Jornalista disse à TV 247 que Jair Bolsonaro ocupa hoje o espaço que um dia foi do PSDB. “A centro-direita, que seria o PSDB, tem votado com o Bolsonaro em tudo, todos os projetos que o Bolsonaro colocou lá o PSDB votou a favor”. Cynara também falou da intenção do governador Flávio Dino em criar um “MDB de esquerda”. Assista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes disse à TV 247 que há uma crise no centro do espectro político e que Jair Bolsonaro já conquistou este setor do cenário brasileiro. Hoje, segundo a jornalista, Bolsonaro ocupa o lugar que já foi do PSDB.

“Muitos estudiosos da essência política dizem que o que está em crise não é a esquerda, o que está em crise é o centro. Existe uma crise no centro, por isso que favorece que tanto esquerda quanto direita tenha espaço no mundo e o centro esteja meio desaparecido. Falam que o Bolsonaro está querendo conquistar o centro para aprovar projetos, gente, ele já está aprovando tudo lá, o centro já está conquistado. A centro-direita, que seria o PSDB, tem votado com o Bolsonaro em tudo, todos os projetos que o Bolsonaro colocou lá o PSDB votou a favor”, avaliou.

Cynara também falou sobre a iniciativa do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), de criar um “ MDB de esquerda ”. “Essa proposta que o Flávio Dino está fazendo eu tenho certeza que é para cacifar como candidato de esquerda. O que eu acho que o Flávio está querendo é sair como candidato forte no campo da esquerda a ponto do PT apoiá-lo”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.