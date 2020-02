Cynara Menezes: jornalistas se calaram diante dos insultos misóginos a Dilma

"De repente, jornalistas que participaram ativamente do golpe e se beneficiaram profissionalmente disso, espalharam áudios ilegais de dona marisa e se calaram diante dos insultos misóginos a dilma viraram as chapeuzinhos vermelhos diante do lobo... que coisa ridícula, se aprumem", diz a jornalista Cynara Menezes edit

247 - A jornalista Cynara Manezes, editora do blog Socialista Morena e Jornalista pela Democracia, apontou nesta terça-feira, 18, a incoerência de parte das jornalistas da mídia corporativa brasileira, que hoje se indignam com os ataques de Jair Bolsonaro à repórter Patricia Campos Mello.

"De repente, jornalistas que participaram ativamente do golpe e se beneficiaram profissionalmente disso, espalharam áudios ilegais de dona marisa e se calaram diante dos insultos misóginos a dilma viraram as chapeuzinhos vermelhos diante do lobo... que coisa ridícula, se aprumem", disse Cynara.

Jair Bolsonaro voltou a atacar jornalistas nesta terça-feira (18), ao insultar com insinuação sexual a repórter Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S. Paulo, dizendo que “ela (repórter) queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim”. A declaração, em frente ao Palácio da Alvorada, repete o ataque inverídico e misógino ao trabalho da profissional que denunciou, durante as eleições em 2018, a contratação de empresas para efetuar o disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp na campanha pró-Bolsonaro.

Na semana passada, durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, que apura a disseminação de notícias falsas e ilegalidades cometidas por candidatos no último pleito, Patrícia foi ofendida por um ex-funcionário de uma das agências de disparos. Hans River do Rio Nascimento acusou a jornalista de forçá-lo a dar a entrevista, insinuando uma troca de favores sexuais.

