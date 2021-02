Cynara Menezes: "lançar Haddad obriga a mídia a ouvir um nome do PT sobre os assuntos do momento"

"Achei genial a jogada de Lula de lançar Haddad. Obriga a mídia a ouvir um nome do PT sobre os assuntos do momento e assim Haddad se coloca como uma das principais vozes de oposição a Bolsonaro.iz a editora do site Socialista Morena edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, editora do Socialista Morena, avalia que a decisão de Lula e Fernando Haddad de "colocar o bloco na rua" fura o bloqueio midiático.

"Achei genial a jogada de Lula de lançar Haddad. Obriga a mídia a ouvir um nome do PT sobre os assuntos do momento e assim Haddad se coloca como uma das principais vozes de oposição a Bolsonaro. E não vejo, sinceramente, em quê isso atrapalha a construção de uma frente de esquerda", afirmou Cynara em sua página no Twitter.

Ele reforçou que sempre considerou que "Lula errou em 2018 pelo timing". "Não se deu conta que a eleição era mais curta e demorou para lançar Haddad", analisou.

Para a jornalista, Lula fez uma jogada completamente oposta. "Colocou Haddad na disputa a um ano do pleito e, se for o caso, as coisas podem mudar mais perto da eleição", acrescentou.

sempre disse que lula errou em 2018 pelo timing. não se deu conta que a eleição era mais curta e demorou para lançar haddad.

agora ele fez uma jogada completamente oposta: colocou haddad na disputa a um ano do pleito e, se for o caso, as coisas podem mudar mais perto da eleição February 7, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais