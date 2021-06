Cynara Menezes: Lava Jato foi crime de alta traição e Bretas não pode ficar impune

"Esses caras teriam que ser julgados por alta traição", disse a jornalista à TV 247. A Revista Veja revelou nesta sexta-feira que o juiz da Lava Jato do Rio negociava penas e combinava estratégias com o Ministério Público edit

247 - Em entrevista à TV 247 nesta sexta-feira (4), a jornalista Cynara Menezes comentou a revelação feita pela Revista Veja de que o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro Marcelo Bretas negociava penas e combinava estratégias com o Ministério Público.

"Mais um moralista sem moral", afirmou Cynara, depois de provada as ilegalidades cometidas pelos membros da Lava Jato de Curitiba, como o ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e procurador Deltan Dallagnol.

"Essa Lava Jato é a maior operação de traição da pátria que já existiu na história do Brasil. Esses caras teriam que ser julgados por alta traição. Se fosse nos Estados Unidos eles seriam julgados por alta traição. Eles sabotaram o governo brasieiro, sabotaram as riquezas brasileiras, sabotaram a maior empresa pública brasileira. Eles venderam segredos do Brasil para o exterior. É impressionante a impunidade nesse caso", disse Cynara.

