Cynara Menezes: mídia deve ao Brasil sua autocrítica

A jornalista Cynara Menezes destaca que muitos dos jornalistas que hoje sofrem ataques de Jair Bolsonaro e cobram sororidade, promoveram o linchamento de Dilma Rousseff no passado, em uma campanha explícita por sua queda. “A mídia deve ao Brasil sua autocrítica”, defende a jornalista. edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, em participação na TV 247, analisa o papel de alguns jornalistas da mídia corporativa, que hoje rechaçam e sofrem com os recorrentes ataques de Bolsonaro, e relembra o papel que os profissionais tiveram no impeachment da ex-presidente Dilma,quando fizeram uma campanha explícita por sua queda.

“O jornalistas perderam muito a compostura para atacar Dilma”, diz ela, referindo-se a nomes como Augusto Nunes, que chegou ao ponto de pegar o microfone da Jovem Pam e fazer um discurso pelo seu impeachment no carro de som em manifestação.

“A gente está há anos chamando a responsabilidade da mídia corporativa. Eles mostraram neste episódio da Dilma um desamor pelo país”, acrescenta.

A jornalista acrescenta que o linchamento contra Dilma foi “misógino” e seu auge ocorreu na Copa do Mundo do Brasil “quando mandaram ela tomar naquele lugar e adesivos no carro”.

“As jornalistas de direita apoiaram esse linchamento. Me lembro de Miriam Leitão zombando da roupa de Dilma na posse e Vera Magalhães, que chama Lula de machista, já falou até do botox da dona Marisa”, aponta a Cynara.

Inscreva-se na TV 247 e confira: