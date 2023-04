Dallagnol ataca João Pedro Stédile, do MST, e toma invertidas nas redes

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) resolveu atacar nesta quarta-feira (26) o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, e anunciou que entrou no Ministério Público contra o ativista. "Encaminhei hoje uma notícia-crime ao Ministério Público de São Paulo contra João Pedro Stédile, líder do MST que, em viagem à China na comitiva presidencial de Lula, incitou militantes do MST a fazerem novas invasões ilegais à fazendas e terras…", escreveu o parlamentar no Twitter.

O ex-procurador da Lava Jato fez referência à seguinte declaração de Stédile: "neste mês de abril, nosso movimento fará muitas manifestações em defesa da reforma agrária. Haverá mobilizações em todos os estados, em todos os estados, sejam marchas, vigílias, ocupações de terras, as mil e uma formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada, e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues a famílias acampada".

Outro Powerpoint? — 🚩Paulo ✪: “eu vi o futuro baby, ele é passado”. (@paulopaulada39) April 26, 2023

deltan capacho do moro April 26, 2023

Tacla Duran — Napoleão🇧🇷 (@FIdeildon) April 26, 2023

alguma notícia crime encaminhada pelo sr. tem alguma credibilidade? — (Lula) Luis Campelo (@Luiscampelo8) April 26, 2023

As mobilizações do MST fazem parte do chamado "Abril Vermelho", jornada anual em que integrantes do movimento lembram o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, e cobra avanços na política de reforma agrária. Ao todo, 155 policiais militares estiveram envolvidos na operação que deixou 21 camponeses mortos.

Já Dallagnol foi denunciado novamente, desta vez no mês passado, pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, que apontou extorsão praticada pelo ex-procurador na Operação Lava Jato.

Em março de 2022, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenaram Dallagnol a pagar R$ 75 mil ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva por causa da apresentação do PowerPoint em 2016.

Mais repercussões

Internautas também criticaram o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a CNN Brasil, após a informação de que o chefe do Executivo paulista foi a fonte de uma reportagem da emissora usada para atacar o governo Lula.

Perfis do Twitter cobraram a presença do deputado federal André Janones (Avante-MG) CPMI dos atos golpistas em Brasília (DF). Ele é um dos parlamentares mais críticos de Jair Bolsonaro (PL).

Usuários repercutiram o depoimento do político do PL à Polícia Federal. Bolsonaro foi ironizado na internet após declarações do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten.

Ainda nas redes, Janaina Paschoal virou piada após sugerir que um príncipe saudita teria se apaixonado por Michelle Bolsonaro no caso das joias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.