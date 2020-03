Damares defende agressões de Bolsonaro a Vera Magalhães e Patricia Campos Mello

"A imprensa se cala quando eu ou outra mulher de direita somos barbaramente atacadas no Brasil. [...] Se você olhar aquela fala do furo, ele fez uma fala reagindo a uma crítica da imprensa naquele momento", diz a ministra Damares Alaves em entrevista ao programa "Poder em Foco" edit

247 - A ministra das Mulheres, Damares Alves, defendeu nesta sexta-feira, 6, as agressões de Jair Bolsonaro contra as jornalistas Patricia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, e Vera Magalhães, do Estado de S. Paulo.

Em entrevista ao programa "Poder em Foco" , o apresentador Fernando Rodrigues perguntou se ela aprova o tratamento dado por Bolsonaro a mulheres.

"O presidente estava reagindo. Veja só, eu não vou dizer para você: o presidente estava certo em atacar uma jornalista. O meu presidente vive sob pressão que a imprensa faz o tempo todo. E a imprensa faz a pressão já esperando dele uma reação", disse a ministra.

O entrevistador questionou mais uma vez se ela considera o tipo de reação adequado. Damares, então, pediu: "Não me coloque contra o meu presidente nessa entrevista. Não vou me manifestar com relação a essa fala dele. Porque a imprensa se cala quando eu ou outra mulher de direita somos barbaramente atacadas no Brasil. [...] Se você olhar aquela fala do furo, ele fez uma fala reagindo a uma crítica da imprensa naquele momento".

A entrevista completa irá ao ar à 0h de segunda-feira (9), fim da noite de domingo (8). A fala de Damares foi transcrita pela assessoria de imprensa do SBT e antecipado à Folha de S. Paulo.