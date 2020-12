Dani Calabresa entra com novo processo contra Marcius Melhem por áudios vazados

Revista Fórum - As advogadas das atrizes que acusam ator e diretor Marcius Melhem de assédio sexual, entre elas Dani Calabresa, entraram com um novo processo contra o humorista nesta quinta-feira (17) em razão da divulgação de mensagens particulares entre o chefe e a funcionária.

Segundo informações da colunista Nina Lemos, do Universa, do Uol, as conversas divulgadas tem como objetivo macular a imagem da vítima e faz parte de uma estratégia comum em casos de assédio.

“São diálogos particulares. Isso constitui crime. Vamos representar contra isso sempre que acontecer. O que ele fez mostra uma vontade macular a imagem das vítimas. No caso, isso está acontecendo com a Dani por ela ser a única que está exposta”, declarou a advogada criminalista Soraia Mendes à colunista.

