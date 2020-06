Daniel Radcliffe rebate tuítes transfóbicos de J. K. Rowling: “Mulheres trans são mulheres”

Portal Forum - O ator Daniel Radcliffe, protagonista de Harry Potter, publicou um texto nesta segunda-feira (8) em resposta aos comentários transfóbicos da autora da saga, J. K. Rowling. No texto, o ator condena a discriminação contra pessoas trans e pediu desculpas aos fãs dos livros.

“Mulheres trans são mulheres”, diz o texto. “Qualquer declaração ao contrário apaga a identidade e a dignidade de pessoas transgênero e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais experiência no assunto que Jo ou eu”, diz o ator.

No domingo (7), J. K. Rowling compartilhou um artigo em seu perfil no Twitter cuja manchete levava o termo “pessoas que menstruam”. A expressão é utilizada de forma a englobar não apenas as mulheres cis – ou seja, aquelas que se identificam com seu sexo biológico -, mas também homens trans que também menstruam.

