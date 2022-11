Daniela Mercury: 'fala de Cantanhêde sobre Janja é das piores coisas que já vimos uma mulher falar sobre outra'

Apoie o 247

247 - A cantora Daniela Mercury saiu neste sábado (12) em defesa da futura primeira-dama Janja Lula da Silva, alvo de comentário de cunho machista proferido pela jornalista Eliane Cantanhêde, da Globonews.

"A fala de Eliane Catanhede sobre Janja é das piores coisas que já vimos uma mulher falar sobre outra. @JanjaLula sempre disse que gostaria de ressignificar esse papel de primeira dama e pelo visto ela já começou a fazê-lo. Janja não veio para ficar nos bastidores. RESPEITA A JANJA", criticou Daniela Mercury pelo Twittter.

Durante o programa Em Pauta, da GloboNews, ontem (11), a jornalista Eliane Cantanhêde criticou o protagonismo da futura primeira-dama Janja Lula da Silva durante a transição de governo. A socióloga, mulher do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, coordena o grupo técnico responsável pelos preparativos da posse presidencial. Para a comentarista, no entanto, Janja deveria limitar o seu papel ao quarto do casal.

