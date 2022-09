Datafolha enterra chances de Ciro e Simone Tebet e fortalece voto útil, aponta Tales Faria

De acordo com o jornalista, os "fracos desempenhos" das duas candidaturas "passarão ao eleitorado a ideia de que estão fora da disputa" edit

247 - Os candidatos à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) ainda não conseguiram nem 10% dos votos, em nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (9). Em coluna no portal Uol, o jornalista Tales Faria os "fracos desempenhos" das duas candidaturas "passarão ao eleitorado a ideia de que estão fora da disputa".

"Daqui para a frente nadarão contra a corrente do voto útil. Ou seja, da tendência dos eleitores de optar na última hora por um candidato com chances de vitória", acrescentou. "A essa altura do campeonato, é praticamente impossível que algum dos dois chegue ao segundo turno".

O ex-ministro caiu dois pontos percentuais e a emedebista continuou com a mesma pontuação.

