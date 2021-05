"Datafolha mostra a fragilidade da oposição de direita", diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, repercutiu no Twitter a pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (12) que mostra uma disparada do ex-presidente Lula no cenário eleitoral para 2022.

Lula aparece com 41% das intenções de voto já no primeiro turno, contra 23% de Jair Bolsonaro. "A força do líder petista é o fator central dessa pesquisa, mais que o isolamento do atual presidente", disse Altman, ressaltando que "Lula ganha folgado de qualquer um no segundo turno".

O jornalista ainda destacou o desempenho pífio de candidatos da direita, como do ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes. "Os números de Moro, Huck, Doria, Mandetta e Amoedo, na mais recente pesquisa Datafolha, demonstram a fragilidade da oposição de direita: somados, 18% das intenções de voto, contra 41% de Lula. Ciro afunda junto, com míseros 6%. A terceira via é o Titanic depois do iceberg".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.