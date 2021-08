Datena: agora Bolsonaro está avisando que vai dar golpe

247 - O apresentador José Luiz Datena, tido como candidato a presidente, em entrevista ao UOL, falou de sua relação com Jair Bolsonaro, que foi de proximidade no passado e hoje praticamente não existe.

"Surgiu realmente por uma questão de oportunidade. Depois, passou a ser uma fonte jornalística importante, em momentos difíceis do país. (...) Ele [Bolsonaro] me passava mensagens, às vezes de madrugada. Hoje eu não tenho afinidade e nem troco mensagens e nem converso com ele. Ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu caminho. Nem como fonte [jornalística] eu falo com o presidente", contou.

Datena lembrou de uma entrevista que fez com Bolsonaro na qual perguntou claramente ao chefe do governo se ele daria um golpe de Estado. A resposta de Bolsonaro foi no sentido de que quem quer dar um golpe não dá cumpre aviso prévio, mas o apresentador ironizou agora ao dizer que é exatamente o que o chefe do governo está fazendo. "Eu perguntei uma vez se ele ia dar golpe, claramente há muito tempo atrás, e ele: 'Ah, Datena, você acha que quem vai dar golpe vai avisar?' Bom, agora ele está avisando, né?".

O apresentador, no entanto, duvida da capacidade de Bolsonaro para um golpe. "Eu duvido que os militares de hoje estivessem alinhados a qualquer tipo de atividade golpista do presidente Bolsonaro, que está ficando desmoralizado. Eu duvido que comandantes militares estejam alinhados com o presidente da República. Eu duvido até que ele queira dar golpe. O que ele me falou foi que quem quer dar golpe não avisa. Ele está avisando demais que daria golpe. Acho que isso é falácia e está perdendo cada vez mais a força".

