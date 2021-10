Datena anuncia saída da TV para concorrer à Presidência em 2022

Apoie o 247

Clube de Economia

CartaCapital - O jornalista José Luiz Datena, apresentador do programa Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, anunciou ao vivo na terça-feira 12 que deixará a TV para concorrer à presidência da República. Datena se filiou ao PSL, ex-legenda do presidente Jair Bolsonaro, já como pré-candidato. A legenda se encontra em processo de fusão com o DEM para criar o União Brasil.

Segundo Datena, seu único objetivo na política é ser um ‘bom brasileiro’. “Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção – e meu único interesse em entrar na política é público, de ser um bom brasileiro – enquanto você não entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”, disse o apresentador.

Leia a íntegra na CartaCapital.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE