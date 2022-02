Datena bate boca com suspeito de dar golpe em Neymar: “Seu picareta”

Durante a conversa, o apresentador se irritou com o rapaz, que não gostou e deixou o comandante do Brasil Urgente falando sozinho edit

Metrópoles - José Luiz Datena entrevistou Lucas Almeida Ferreira dos Santos, de 20 anos, suspeito de ter aplicado um golpe e desviado cerca de R$ 200 mil do jogador Neymar Jr. Durante a conversa, que aconteceu ao vivo nessa sexta-feira (11/2), o apresentador se irritou com o rapaz, que não gostou e deixou o comandante do Brasil Urgente falando sozinho.

Lucas foi preso na terça (8/2), em São Paulo, mas foi solto e vai responder ao processo em liberado. O jovem afirmou que não há dinheiro para devolver, já que investiu o valor em seu casa. Ele aproveitou para pedir desculpas ao atacante, e disse estar arrependido.

