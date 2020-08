Datena cancela participação em programa e mantém possibilidade de se candidatar

O jornalista José Luiz Datena cancelou sua participação no programa “Manhã Bandeirantes” nesta terça-feira, abrindo margem para interpretar que ele pode disputar as eleições em 2020. Datena se tornou principal nome para ser o vice na chapa de Bruno Covas (PSDB) em São Paulo, após o Republicanos lançar uma candidatura própria de Celso Russomanno edit

247 - O jornalista José Luiz Datena (MDB) cancelou sua participação no programa "Manhã Bandeirantes" nesta terça-feira (11), abrindo margem para disputar as eleições em 2020, uma vez que para participar diretamente do processo eleitoral não é permitido apresentar programas na TV ou no rádio a partir desta terça. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Datena ainda não anunciou oficialmente se disputará ou não as eleições. O apresentador se tornou o principal nome para ser o vice na chapa de Bruno Covas (PSDB) em São Paulo, após a decisão do Republicanos de lançar uma candidatura própria de Celso Russomanno.

No começo de agosto, o Datena publicou que "a probabilidade maior que existe agora" era a de "sair como candidato a vice-prefeito de São Paulo de um cara que eu gosto".

