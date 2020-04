Datena defende o "E daí?" de Bolsonaro

‘Eu acho que o Bolsonaro não é insensível as 5.000 mortes”, defendeu o apresentador José Luiz Datena, do programa Brasil Urgente, da Band, nesta quarta (29). “Olha eu não sou bolsonarista”, acrescentou edit

247 - O apresentador José Luiz Datena, do programa Brasil Urgente, da Band, dedicou boa parte do seu programa nesta quarta-feira (29), para fazer a defesa do ‘e daí’, dito por Jair Bolsonaro ao comentar o número de mais de 5 mil mortes pelo coronavírus, em que o país ultrapassa a China.

‘Eu acho que o Bolsonaro não é insensível as 5.000 mortes”, defendeu Datena. “Olha eu não sou bolsonarista”, acrescentou o apresentador que seguiu a estratégia de Bolsonaro ao afirmar que a fala foi mal interpretada pelos jornalistas.

Ele ainda aproveitou para criticar o governador João Doria. “Doria está planejando estender a quarentena pra depois do dia 11. Meu Deus do céu. Agora sim o pessoal vai morrer, vai morrer do coração. Vai morrer de fome. Vai morrer, vai morrer, vai morrer”, disse Datena.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.