Datena desiste de disputar eleição municipal em São Paulo

247 - O apresentador José Luís Datena não vai concorrer à prefeitura de São Paulo tampouco ser vice de Bruno Covas nas eleições municipais deste ano. A informação é do jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o jornalista, para entrar na disputa, no entendimento da cúpula do MDB, ele teria que sair do ar a partir de hoje, o que não ocorreu. Datena apresentou seu programa de rádio normalmente pela manhã.

Datena atendeu a um apelo de João Carlos Saad, dono da Band, para permanecer na emissora e, mais uma vez, recuou dos planos eleitorais.

