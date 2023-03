Datena detona Nikolas Ferreira em programa: 'fascista que deveria ser cassado' (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador Datena chamou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de 'fascista' nesta quarta-feira (15), durante entrevista com o também deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) no programa de rádio 'Manhã Bandeirantes'.

Enquanto introduzia Boulos ao público, o radialista afirmou: "Guilherme Boulos é o deputado mais votado do estado de São Paulo, e deveria ser (o mais votado) do Brasil no lugar daquele Nikolas, que é um fascista. O que ele falou no Congresso Nacional deveria ser repudiado em todos os sentidos. Deveria ser cassado aquele cara". Confira no vídeo abaixo (em 51:17):

Datena se referiu ao discurso transfóbico de Nikolas na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher . Na ocasião, o deputado bolsonarista disse que "estava se sentindo uma mulher", vestiu uma peruca, se autodenominou 'Nikole' e declarou: "as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade".

O apresentador, que já entrevistou Nikolas em seu programa, revelou que não sabia da índole do deputado bolsonarista no passado e afirmou que não quer vê-lo mais: "eu o entrevistei aqui sem saber quem ele era, agora eu sei quem ele é. Nunca mais quero entrevistá-lo, nunca mais na minha vida eu não quero nem ver ele. Devia ser cassado esse cara".

Após a repercussão da declaração de Datena, Nikolas ironizou o fato em seu Twitter: "Datena me chamando de fascista na frente do…Boulos. Piada veio pronta".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.